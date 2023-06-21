В детских лагерях стартует новый сезон проекта "День цифры"

Проект направлен на раннюю профориентацию детей

АНО "Цифровая экономика" совместно с Министерством просвещения России, Министерством цифрового развития связи и массовых коммуникаций России, а также ведущими российскими ИТ и технологическими компаниями запускает новый сезон образовательного проекта в сфере информационных технологий для детских лагерей "День цифры".

Проект реализуется в поддержку национальной программы "Цифровая экономика Российской Федерации". Он направлен на раннюю профориентацию детей и дает возможность познакомиться с популярными ИТ-профессиями и актуальными информационными технологиями в игровой форме во время отдыха в детском или пришкольном лагере.

Присоединиться к проекту и получить бесплатную методическую программу "День цифры" для детских лагерей, включающую в себя сценарии и описание игровых механик всех этапов, рекомендации для педагогов, обучающие видеоинструкции для вожатых и воспитателей, а также медиа-контент для детей, можно на сайте проекта.

Программа игры "День цифры" рассчитана на один день и состоит из нескольких игровых блоков. Эксклюзивные материалы доступны для использования 365 дней в году абсолютно бесплатно. В новом сезоне ребят ждет обновленный формат "Дня цифры", включающий в себя три этапа: командная игра по станциям "Цифровой код", проектная часть "Лагерь-АП (грейд)", интеллектуальная командная игра "ЦифроКвиз".

На каждой из 6 станций первого этапа школьники ознакомятся с теоретическим блоком, уникальные методические материалы для вожатых были разработаны на основе материалов проекта "Урок цифры" за 2022/23 учебный год. Среди них — урок от Благотворительного фонда "Сбербанка" "Вклад в будущее" — по искусственному интеллекту в стартапах, от "Росатома" — по квантовым технологиям, VK — по видеотехнологиям, "Яндекса" — по технологиям, предсказывающим погоду, фирмы "1С" — по анализу в бизнесе и программной разработке, а также от "Лаборатории Касперского" — по безопасности в цифровом мире.

После теоретического блока ребят ждет интерактивная игра "Цифровой код", в которой пригодятся полученные знания. Так, например на станции Яндекса ребятам предстоит вернуть потерянные метеорологические данные с измерительных приборов и предоставить их в Центр обработки данных.

А на станции VK, посвященной видеотехнологиям, ребята познакомятся с принципами работы рекомендательных систем. Получив карточку пользователя, на которой описаны характеристики человека, ребятам предлагается снять короткий видеоклип, который обязательно попадет в ленту пользователя. За выполненные задания ребята получают полюбившуюся им еще с прошлого года игровую валюту "Айтишку".

На станции "Лаборатории Касперского" ребята принимают участие в "компьютерной мафии", стараясь обнаружить среди друг друга участника с карточкой "зараженный компьютер" в привычной игровой механике.

Далее, на втором этапе игры под названием "Лагерь-АП (грейд)" участникам нужно модернизировать все системы лагеря, придумать новые веселые цифровые решения и выполнить задание от партнера. Например, от "Росатома" — придумать цифровое решение, с помощью которого можно было бы сохранять подробную ежедневную историю лагеря и иметь доступ к ее просмотру в любой момент, или фирмы "1С" — предложить цифровое решение, с помощью которого можно было бы всегда контролировать количество и качество продуктов питания в лагере.

Благотворительный фонд Сбербанка "Вклад в будущее" предлагает решить ребятам такие задачи как разработка решения, с помощью которого можно поддерживать чистоту территории лагеря без присутствия человека или устройство, благодаря которому можно было бы играть в футбол, даже если для команды не хватает игроков. На этом этапе ребята в обмен на "Айтишки" ребята получают набор материалов — фломастеры, картон, пластилин и другие предметы — для подготовки решения по заданию от партнера.

Завершающий этап игры "ЦифроКвиз" помогает ребятам усвоить полученные знания, подвести итоги дня и поделиться друг с другом яркими впечатлениями.

В 2022 году в проекте приняло участие более 6 тыс. детских лагерей. "День цифры" имел широкий отклик во всех 89 регионах России.

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