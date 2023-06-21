Береговая охрана США надеется на спасение пассажиров батискафа

Поиски ведутся в том районе, где были зафиксированы шумы

В Атлантическом океане продолжаются поиски пропавшего батискафа. Как отметил представитель Береговой охраны США Джейсон Фредерик, шансы на спасение экипажа судна все еще есть.

Он также сообщил, что специалистам не удалось определить точный источник шумов под водой. "Хорошие новости: мы ведем поиски в том районе, где были зафиксированы шумы, и продолжим это делать", - сказал Джейсон Фредерик (цитата по ТАСС).

Запасов кислорода на исчезнувшем батискафе осталось всего на 20 часов. Подводный аппарат ищут спасатели сразу нескольких стран. В воды Северной Атлантики спешит французское исследовательское судно, которое способно работать на большой глубине.

Между тем всплыли скандальные подробности про туристический батискаф. Так, выяснилось, что эксперты неоднократно предупреждали турфирму о возможных катастрофических последствиях подобных погружений.

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