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Береговая охрана США надеется на спасение пассажиров батискафа

21:45
  • среда
  • 21 июня 2023

Поиски ведутся в том районе, где были зафиксированы шумы

В Атлантическом океане продолжаются поиски пропавшего батискафа. Как отметил представитель Береговой охраны США Джейсон Фредерик, шансы на спасение экипажа судна все еще есть.
Названа главная сложность спасения пропавшего в Атлантике батискафа

Он также сообщил, что специалистам не удалось определить точный источник шумов под водой. "Хорошие новости: мы ведем поиски в том районе, где были зафиксированы шумы, и продолжим это делать", - сказал Джейсон Фредерик (цитата по ТАСС).

Запасов кислорода на исчезнувшем батискафе осталось всего на 20 часов. Подводный аппарат ищут спасатели сразу нескольких стран. В воды Северной Атлантики спешит французское исследовательское судно, которое способно работать на большой глубине.

Между тем всплыли скандальные подробности про туристический батискаф. Так, выяснилось, что эксперты неоднократно предупреждали турфирму о возможных катастрофических последствиях подобных погружений.

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