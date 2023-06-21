В ДТП с автобусом в Дагестане погибли двое детей

Жертвами аварии стали восемь человек

Страшная авария произошла в Дагестане. По предварительным данным, восемь человек, в том числе двое детей, погибли в Кизлярском районе в результате столкновения рейсового автобуса, легкового автомобиля и грузовика.

Сообщается о 20 пострадавших. Пять человек, в том числе ребенок, госпитализированы, одна женщина получила тяжелые травмы. На месте работают сотрудники полиции для установления обстоятельств произошедшего.

Автобус следовал по маршруту "Москва- Хасавюрт". В нем находились 25 человек.

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