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В ДТП с автобусом в Дагестане погибли двое детей

22:20
  • среда
  • 21 июня 2023

Жертвами аварии стали восемь человек

Страшная авария произошла в Дагестане. По предварительным данным, восемь человек, в том числе двое детей, погибли в Кизлярском районе в результате столкновения рейсового автобуса, легкового автомобиля и грузовика.

Сообщается о 20 пострадавших. Пять  человек, в том числе ребенок, госпитализированы, одна женщина получила тяжелые травмы. На месте работают сотрудники полиции для установления обстоятельств произошедшего.

Автобус следовал по маршруту  "Москва- Хасавюрт". В нем находились 25 человек.

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Последствия ДТП с участием автобуса и грузовика
Последствия ДТП с участием автобуса и грузовика
Последствия ДТП с участием автобуса и грузовика
Последствия ДТП с участием автобуса и грузовика
Последствия ДТП с участием автобуса и грузовика
Последствия ДТП с участием автобуса и грузовика
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