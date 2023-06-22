ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Политолог Марков: Запад заморозил российские деньги, но боится их украсть

08:43
  • четверг
  • 22 июня 2023

Евро может сильно пострадать

Как "друзья Украины" собираются восстанавливать эту страну? Много ли получит Киев из замороженных российских активов? Осознают ли западные страны, какой катастрофой может обернуться для Украины продолжение конфликта?

На эти и другие вопросы в программе "События. 25-й час" с Алексеем Фроловым ответил политолог Сергей Марков.

"Главная тема Лондонской конференции по восстановлению Украины - это деньги. Запад заморозил 300 российских миллиардов, но они боятся их украсть. Но после этих действий многие могут начать отказываться от евро, и ущерб будет огромным. Важно при этом послать некий сигнал украинцам - мы вам, дескать, обещаем, вы там только убивайте и умирайте. А когда украинцы закончатся, будут нанимать африканцев, арабов", - отметил эксперт.

Полный комментарий Сергея Маркова смотрите в видео

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Новости по теме
Белый дом
Белый дом
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.