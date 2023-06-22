Политолог Марков: Запад заморозил российские деньги, но боится их украсть

Евро может сильно пострадать

Как "друзья Украины" собираются восстанавливать эту страну? Много ли получит Киев из замороженных российских активов? Осознают ли западные страны, какой катастрофой может обернуться для Украины продолжение конфликта?

На эти и другие вопросы в программе "События. 25-й час" с Алексеем Фроловым ответил политолог Сергей Марков.

"Главная тема Лондонской конференции по восстановлению Украины - это деньги. Запад заморозил 300 российских миллиардов, но они боятся их украсть. Но после этих действий многие могут начать отказываться от евро, и ущерб будет огромным. Важно при этом послать некий сигнал украинцам - мы вам, дескать, обещаем, вы там только убивайте и умирайте. А когда украинцы закончатся, будут нанимать африканцев, арабов", - отметил эксперт.

Полный комментарий Сергея Маркова смотрите в видео

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"