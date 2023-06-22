Сумма взяток, полученных президентом США из-за рубежа, может достигать 30 миллионов долларов

Если грязную правду невозможно скрыть, сделайте из нее развлекательный сериал. Наркоман, потребитель услуг женщин легкого поведения, участник коррупционных схем, отец которого подозревается в получении взяток от иностранных государств в особо крупном размере: Хантер Байден пошел на сделку с Федеральной прокуратурой и признал себя виновным по двум эпизодам, связанным с "умышленной неуплатой подоходного налога" и "незаконным хранением огнестрельного оружия".

Но всю Америку, от читателей желтой прессы до конгрессменов, интересует совсем другая деятельность семейки Байденов. Председатель комитета по надзору Палаты представителей Конгресса США Джеймс Комер в прямом эфире Fox Business заявляет, что сумма взяток, полученных Джо Байденом из-за рубежа, может достигать 30 миллионов долларов. Сенатор Чак Грассли заявил, что исполнительный директор компании "Бурисма" сохранил 17 аудиозаписей телефонных разговоров с Хантером и Джо Байденами, которые должны подтвердить - фирма платила взятки Байдену-старшему.

Журналист Такер Карлсон удивился, почему Хантера до сих пор не признали иноагентом, ведь сын американского президента годами "продавал доступ к своему отцу и другим законодателям китайцам, украинцам и странам по всему миру", о чем было хорошо известно ФБР. Его мнение - никаких обвинений предъявлено не будет.

И об этом знает вся Америка. Дональду Трампу предъявляют обвинение в неправильном хранении секретных документов. Срок - до 400 лет тюрьмы. А Хантера Байдена всего лишь отругают. А его отца даже спрашивать не станут о взятках, поступавших из-за границы. Спикер Палаты представителей Кевин МакКарти назвал это двойными стандартами.

Смехотворное сотрудничество Хантера Байдена с прокуратурой по второстепенным нарушениям - просто прикрытие глобальных махинаций всей семьи Байденов. Как говорит расследование комитета по надзору Палаты представителей, это настоящий криминальный круг. Байдены с подручными организовали два десятка фирм, получивших из-за рубежа, в том числе из Китая и Румынии, десятки миллионов долларов. Схема называется "торговля влиянием".

Первая часть сериала про ноутбук Хантера Байдена, содержавший материалы о том, как сын президента США принимает наркотики, развлекается с проститутками и психиатром-гомосексуалистом, - это цветочки. Нынешняя история о криминальном бизнесе первой семьи Америки - куда интереснее. Американцы пишут в соцсетях: "Нашу Конституцию превратили в рулон туалетной бумаги". Да кто вас спрашивает...

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