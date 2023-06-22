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ВС России поразили танки и бронемашины ВСУ на южнодонецком участке

08:57
  • четверг
  • 22 июня 2023

На помощь мотострелкам и артиллерии пришли вертолеты

На южнодонецком направлении российские военные уничтожили танки и бронемашины ВСУ, которые готовились к наступлению у Макаровки, сообщили в Минобороны.

На помощь мотострелкам и артиллерии пришли вертолеты группировки "Восток".

В районе Ковшаровки на купянском направлении Су-34 нанес удар по живой силе и технике интернационального легиона боевиков. На запорожском участке зенитчики сбили пять вражеских беспилотников.

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