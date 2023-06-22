Танки Т-90 Западного военного округа уничтожили опорный пункт боевиков

Били по противнику осколочно-фугасными снарядами с закрытых позиций

Артиллеристы Центрального военного округа нанесли серьезное поражение неонацистам на краснолиманском направлении, рассказали в Минобороны.

"Грады" ударили по скоплению живой силы, технике и колонне грузовиков с боеприпасами. А танки Т-90М "Прорыв" Западного военного округа уничтожили опорный пункт боевиков. Били по противнику осколочно-фугасными снарядами с закрытых позиций.

Экипажи оказывают огневую поддержку штурмовым отрядам, которые продвигаются вглубь обороны врага. 125-миллиметровыми боеприпасами поражают пехоту, орудия, укрепрайоны на расстоянии до 5 километров. При этом цели могут находиться вне прямой видимости.

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