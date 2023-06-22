Увеличилось число пострадавших при взрыве в Париже

Четыре человека находятся в критическом состоянии

В Париже устанавливают причину мощного взрыва, который прогремел накануне вечером. По последним данным, в результате инцидента пострадали 37 человек, четверо из них находятся в критическом состоянии, передает "ТВ Центр".

Взрыв произошел в здании Американской академии дизайна в Латинском квартале. Он был такой силы, что часть фасада обрушилась на мостовую, начался пожар. Столб дыма поднимался над городом на несколько сотен метров. На борьбу с огнем были направлены около 300 сотрудников экстренных служб и 70 единиц техники.

Вначале власти назвали причиной инцидента утечку бытового газа. Однако позже заявили, что обстоятельства еще изучаются.

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