ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

По всей России проходят мероприятия по случаю Дня памяти и скорби

08:51
  • четверг
  • 22 июня 2023

82 года назад началась Великая Отечественная война

Сегодня в России - День памяти и скорби. По всей стране проходят мероприятия, приуроченные к началу Великой Отечественной. 82 года назад на Советский Союз без объявления войны напала фашистская Германия.

Ровно в 4 часа утра у воинских мемориалов началась "Вахта памяти". В Александровский сад к Могиле Неизвестного солдата пришли сотни людей.

1418 долгих дней длилась Великая Отечественная. Наша страна потеряла около 27 миллионов человек. Более половины из них - гражданское население.

На Поклонной горе этой ночью собрались 4 тысячи жителей и гостей столицы. "Волонтеры Победы" зажгли 10 тысяч свечей в память о защитниках Москвы.

На Дворцовой площади Санкт-Петербурга появилась огненная композиция, символизирующая разорванное кольцо блокады и Дорогу жизни. Свечи памяти зажглись в Севастополе, который одним из первых пострадал от фашистских оккупантов. В 3:13 утра 22 июня на город упали вражеские авиабомбы.

Во Владивостоке к мемориалу "Боевая слава Тихоокеанского флота" моряки возложили венки и отдали почести погибшим в Великой Отечественной войне. Их память собравшиеся почтили минутой молчания.  А затем строем прошли парадные расчеты.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Акция "Свеча памяти"
Акция "Свеча памяти"
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.