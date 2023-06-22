По всей России проходят мероприятия по случаю Дня памяти и скорби

82 года назад началась Великая Отечественная война

Сегодня в России - День памяти и скорби. По всей стране проходят мероприятия, приуроченные к началу Великой Отечественной. 82 года назад на Советский Союз без объявления войны напала фашистская Германия.

Ровно в 4 часа утра у воинских мемориалов началась "Вахта памяти". В Александровский сад к Могиле Неизвестного солдата пришли сотни людей.

1418 долгих дней длилась Великая Отечественная. Наша страна потеряла около 27 миллионов человек. Более половины из них - гражданское население.

На Поклонной горе этой ночью собрались 4 тысячи жителей и гостей столицы. "Волонтеры Победы" зажгли 10 тысяч свечей в память о защитниках Москвы.

На Дворцовой площади Санкт-Петербурга появилась огненная композиция, символизирующая разорванное кольцо блокады и Дорогу жизни. Свечи памяти зажглись в Севастополе, который одним из первых пострадал от фашистских оккупантов. В 3:13 утра 22 июня на город упали вражеские авиабомбы.

Во Владивостоке к мемориалу "Боевая слава Тихоокеанского флота" моряки возложили венки и отдали почести погибшим в Великой Отечественной войне. Их память собравшиеся почтили минутой молчания. А затем строем прошли парадные расчеты.

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