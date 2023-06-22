Минобороны назвало имена новых героев спецоперации

Отделение сержанта Николая Иванова установило минные поля на наиболее опасных участках фронта

Минобороны рассказало о новых подвигах российских военных в ходе спецоперации.

Старший прапорщик Александра Коваленко в составе сводной передовой медицинской группы уже оказала помощь более 1200 нашим бойцам. Фельдшер выполняет свой долг в непосредственной близости от линии соприкосновения под постоянной угрозой артобстрелов со стороны ВСУ.

Отделение сержанта Николая Иванова установило минные поля на наиболее опасных участках фронта. Заграждения, оборудованные сапёрами, не дали боевикам возможности атаковать наши позиции. Неприятель, потеряв четыре бронированных машины и часть живой силы, был вынужден отступить.

Сержант Ислам Бийболатов увидел при помощи беспилотника опорный пункт радикалов, координаты передал артиллерии, вражеский объект был поражен. Позже мотострелки под командованием Ислама обнаружили украинских диверсантов и несмотря на их численный перевес, уничтожили 20 неонацистов, остальных обратили в бегство.

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