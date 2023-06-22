ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Минобороны назвало имена новых героев спецоперации

09:09
  • четверг
  • 22 июня 2023

Отделение сержанта Николая Иванова установило минные поля на наиболее опасных участках фронта

Минобороны рассказало о новых подвигах российских военных в ходе спецоперации.

Старший прапорщик Александра Коваленко в составе сводной передовой медицинской группы уже оказала помощь более 1200 нашим бойцам. Фельдшер выполняет свой долг в непосредственной близости от линии соприкосновения под постоянной угрозой артобстрелов со стороны ВСУ.

Отделение сержанта Николая Иванова установило минные поля на наиболее опасных участках фронта. Заграждения, оборудованные сапёрами, не дали боевикам возможности атаковать наши позиции. Неприятель, потеряв четыре бронированных машины и часть живой силы, был вынужден отступить. 

Сержант Ислам Бийболатов увидел при помощи беспилотника опорный пункт радикалов, координаты передал артиллерии, вражеский объект был поражен. Позже мотострелки под командованием Ислама обнаружили украинских диверсантов и несмотря на их численный перевес, уничтожили 20 неонацистов, остальных обратили в бегство.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Новости по теме
Военнослужащие ВС России
Военнослужащие ВС России
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.