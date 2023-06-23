Гороскоп на сегодня, 23 июня, для всех знаков зодиака

День творчества

Овны

Вы сегодня сможете разобраться в своем здоровье без помощи врачей и уж тем более интернета. Достаточно будет принять план: как вам изменить свой образ жизни.

Тельцы

Вы получите поддержку свыше, как будто ангелы пронесут вас над кочкой, о которую вы могли споткнуться. Тем не менее не расслабляйтесь и соблюдайте технику безопасности.

Близнецы

Вас могут посетить вполне реализуемые мысли о том, как больше зарабатывать. Дорожите своими идеями, не отбрасывайте только потому, что их еще никто не реализовал.

Раки

Вы заняты исключительно собой, своими переживаниями и глубоко личными проблемами. Но звезды намекают, что сейчас выгоднее быть более открытыми и общительными.

Львы

У вас день во многом похож на вчерашний, разве что станет более понятно, что происходит. Будьте осторожны, так как есть риск травм и конфликтов, сохраняйте хладнокровие.

Девы

Луна решила провести эту пятницу и выходные в вашем знаке. А значит, дел привалит и ваш перфекционизм будет процветать. Сможете ли вы отдохнуть? Это вызов!

Весы

Вы работаете и зарабатываете, все получается – это увлекает и придает мотивации. Возможно, вы пересмотрите отношения с начальником или преподом в позитивную сторону.

Скорпионы

Ваш любимый человек или кто-то из членов семьи сегодня порадует добрыми словами или помощью. Это день благодарности, поддержки, эмпатии, теплых объятий.

Стрельцы

Пятница, которую стоит провести в офисе или на учебе с особым рвением. Звезды так встали, что у вас будут отлично работать и голова и руки, так что результаты впечатлят.

Козероги

Это прекрасный день для творческих представителей знака – вы будете мыслить нестандартно и сможете легко творить. Обращайте внимание на детали и если чем-то занялись, то не бросайте.

Водолеи

Эта пятница принесет вам несколько мелких, но приятных новостей. Вы можете получить небольшие деньги или хорошую новость, касающуюся наследства, родственников.

Рыбы

Общение с детьми, творчество, разговоры с интересными собеседниками помогут вам хорошенько отдохнуть. Сделайте все, чтобы полностью перезагрузить мозг в выходные.

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