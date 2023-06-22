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Землетрясение произошло у берегов Севастополя

08:18
  • четверг
  • 22 июня 2023

Магнитуда достигла 4,6

Землетрясение магнитудой 4,6 произошло этим утром у побережья Крыма в 59 километрах южнее Севастополя.

Толчки были зафиксированы в 5:42. Эпицентр располагался в море на глубине 10 километров, сообщили в Европейско-средиземноморском сейсмологическом центре.

Как пишут в социальных сетях местные жители , толчки ощущались в Севастополе, Евпатории и на южном берегу Крыма, сообщает ТАСС.

Крым относится к сейсмоопасным регионам. Самое сильное землетрясение произошло в районе Ялты в сентябре 1927 года. Тогда из-за толчков магнитудой 9 в городе было разрушено более 70% построек.

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