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В России ограничат сроки отключения горячей воды летом

08:59
  • четверг
  • 22 июня 2023

Воду могут отключить максимум на 14 дней

Роспотребнадзор намерен запретить региональным властям отключать горячую воду во время ежегодных летних профилактических работ более чем на 14 дней. Поводом стали многочисленные жалобы россиян и организаций, пишет газета "Известия".

Срок в 14 дней содержался в СанПиНе, но он утратил силу еще в 2021 году. Сейчас это ограничение носит рекомендательный характер. Регионы могут самостоятельно устанавливать сроки профилактических отключений, не всегда соблюдая временные рамки.

В Роспотребнадзоре напомнили, что за нарушение законодательства в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения тепловые компании могут быть отстранены от работ на 90 суток.

Опрошенные изданием эксперты поддерживают планы Роспотребнадзора, но отмечают, что в крупных городах теплоснабжающие организации и так стараются уложиться в двухнедельный срок. Увеличение сроков обычно происходит в регионах с сильно изношенной коммунальной инфраструктурой.

В Москве сроки отключения горячей воды не превышают 10 дней. 

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