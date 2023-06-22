Британцы устроили шоу из поисков пропавшего у обломков "Титаника" батискафа

В Лондоне уже успели снять документальный фильм

Британский телеканал Channel 5 покажет документальный фильм о поисках батискафа "Титан", пропавшего в районе крушения лайнера "Титаник". Авторы обещают выйти за рамки обычного новостного сюжета и показать драму о спасении аппарата с людьми.

У фильма уже есть название - "Titanic Sub: Lost at Sea". Ожидается, что авторы покажут детали путешествия на дно океана и расскажут о биографии пассажиров батискафа. Также своим мнением о росте популярности экстремального туризма поделятся эксперты, пишет издание Variety.

Фильм выйдет в эфир в четверг в 19:00 по местному времени.

Связь с батискафом Titan пропала 18 июня во время погружения аппарата к обломкам "Титаника". На борту мини-субмарины находятся британский миллиардер Хэмиш Хардинг, президент и основатель OceanGate Expeditions Стоктон Раш, французский акванавт Поль-Анри Наржоле, пакистанский бизнесмен Шахзада Давуд и его 19-летний сын Сулейман.

Поиски батискафа ведутся на глубине до 4 километров. Площадь района поисково-спасательной операции превышает 14 тысяч квадратных километров.

Времени на поиски батискафа остается все меньше. Аппарат способен обеспечивать пассажиров воздухом в течение только 96 часов. Запас кислорода иссякнет в четверг к 14:00 мск.

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