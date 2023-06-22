В течение года в Москве завершат создание шести флагманских центров

Сергей Собянин рассказал о первых результатах работы флагманских центров городских больниц.

Так, во флагманском центре городской клинической больницы имени Вересаева с момента открытия в январе 2023 года врачи приняли более 20 тысяч пациентов. Проведено более 7,5 тысяч операций. В марте пациентов начал принимать флагманский центр НИИ скорой помощи имени Склифосовского. За три месяца работы сюда поступили более 11,5 тысячи человек, проведено более тысячи операций.

"Внедрение нового стандарта экстренной помощи является одной из ключевых задач в сфере здравоохранения, которую мы решаем в 2023 года. В течение года в Москве будет завершено создание шести флагманских центров городских больниц, открытие которых радикально изменит привычный облик городского здравоохранения", - заявил Собянин.

Он отметил, что открытие флагманских центров радикально меняет облик московских стационаров. Подробнее об этом — в блоге мэра Москвы.

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