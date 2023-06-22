День памяти и скорби: в Севастополе зажглись 10 тысяч свечей

В июне 1941-го город принял первый удар нацистов

Словно отражение мемориала героической обороны Севастополя, этой ночью зажглись 10 тысяч свечей. Их пламя будто сливается воедино с Вечным огнем в память о миллионах погибших.

Владимиру Егоровичу было 5 лет. Он вместе с мамой жил в самом центре Севастополя и помнит, как их жизнь разделилась на до и после. 22 июня в первом часу ночи в Севастополь пришел приказ: оперативная готовность номер один. Черноморский флот объявил большой сбор. Завыли сирены, погасли огни. В половине третьего с западной крымской радиолокационной станции передали, что слышат гул приближающихся самолетов.

"Очень интересный приводится разговор с начальником ПВО Иваном Сергеевичем Жилиным, полковником, который звонил в штаб и спрашивал - что делать? Ему говорят: открывайте огонь. Он говорит: а я не могу открыть огонь, я сейчас запишу в журнал. На что Рыбалко ему ответил: записывайте куда угодно, но открывайте огонь! В 3 часа 6 минут - контр-адмирал Иван Елисеев отдал первый боевой приказ Великой Отечественной: открыть огонь", - рассказывает Ирина Агишева, заведующая отделом "История Великой Отечественной войны 1941-1945 гг" Музея обороны Севастополя.

Немцы собирались установить мины и заблокировать, а затем уничтожить Черноморский Флот, чтобы обезопасить нефтяные промыслы в Румынии. Но отсутствие освещения и мощный огонь зениток помешали бомбардировщикам выйти на цель. Немцам пришлось сбрасывать снаряды хаотично. Первый упал в 3 часа 15 минут.

"Они сбрасывали электромагнитные, неконтактные глубинные бомбы. Они залегали на дно и дожидались момента, когда над ними пройдет боевой корабль. Они также были рассчитаны на размер цели, на его электромагнитное излучение, и тогда происходил подрыв. Этого всего в первые дни начала войны, к сожалению, люди не знали", - говорит Валентин Дорошко, старший научный сотрудник музея-заповедника "Херсонес-Таврический".

В 3 часа 48 минут на улице Подгорной прогремел мощный взрыв, который полностью разрушил три двухэтажных дома. В результате первого авиаудара по Севастополю погиб 21 человек, еще около 200 получили ранения. Это были мирные жители, которых война застала врасплох.

Ежегодно в это утро севастопольцы приходят на Графскую пристань, чтобы встретить рассвет. Как и выпускники школ 1941 года, они запускают в море бумажные кораблики. Тогда писали свои самые сокровенные мечты и пожеланию, сегодня пишут слова благодарности тем, кто выстоял в годы страшной войны, тем, кому мы обязаны жизнью.

Вслед за Севастополем были атакованы города Белоруссии. Мощный артиллерийский огонь обрушился на Брест. Затем пришли сообщения о бомбардировках Киева и Каунаса. К 4 утра немцы перешли в наступление от Балтики до Черного моря, и только после этого вероломного нападения Германия передала ноту о начале войны.

Никита Васильев, "ТВ Центр"

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