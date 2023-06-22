Будущие контрактники назвали верность Родине главным мотивом своего решения

Долг зовет
Пришедшие в столичный пункт отбора на военную службу по контракту на улице Яблочкова рассказали, что чувство долга и верности Родине сподвигло их отправиться в зону СВО.
По словам одного из будущих контрактников, на его решение повлияло то, что он увидел своими глазами на новых территориях. Мужчина рассказал, что был в командировке в Донецке.
Другого будущего контрактника сподвигло чувство долга.
"Молодые должны рожать детей, а мы, естественно, за них воевать. Это самое главное, что семья поддерживает", - сказал кандидат.
Другой пришедший отметил грамотную организацию пункта.
"Я только документы заполнил и сейчас медкомиссию буду проходить. Все дали, все показали, все объяснили, как и что делать. Все нормально", - сказал мужчина.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"