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Будущие контрактники назвали верность Родине главным мотивом своего решения

09:20
  • четверг
  • 22 июня 2023

Долг зовет

Пришедшие в столичный пункт отбора на военную службу по контракту на улице Яблочкова рассказали, что чувство долга  и верности Родине сподвигло их отправиться в зону СВО.

По словам одного из будущих контрактников, на его решение повлияло то, что он увидел своими глазами на новых территориях. Мужчина рассказал, что был в командировке в Донецке.

Другого будущего контрактника сподвигло чувство долга.

"Молодые должны рожать детей, а мы, естественно, за них воевать. Это самое главное, что семья поддерживает", - сказал кандидат.

Другой пришедший отметил грамотную организацию пункта.

"Я только документы заполнил и сейчас медкомиссию буду проходить. Все дали, все показали, все объяснили, как и что делать. Все нормально", - сказал мужчина.

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