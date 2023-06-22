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На южнодонецком и краснолиманском направлениях идут активные бои

11:59
  • четверг
  • 22 июня 2023

После мощной артиллерийской подготовки мотострелки и десантники взломали линию укреплений ВСУ в районе Синьковки

В зоне спецоперации самые активные бои идут на южнодонецком и краснолиманском направлениях. Российские войска от обороны переходят к наступлению, передает Минобороны.

После мощной артиллерийской подготовки мотострелки и десантники взломали линию укреплений ВСУ в районе Синьковки. По последней информации с мест, этот поселок полностью под контролем наших бойцов.

Кроме того, передовые отряды вышли к окраинам соседней Петропавловки. Сейчас там идет бой.

С помощью высокоточных снарядов "Краснополь" удалось уничтожить сразу несколько опорных пунктов ВСУ на подходах к Купянску. Одновременно на южном участке фронта отбиты все попытки радикалов прорвать оборону российских войск.

Олег Чехов, начальник пресс-центра группировки "Восток": "На южнодонецком направлении передовыми подразделениями группировки войск "Восток" нанесено огневое поражение по скоплению техники живой силы противника, готовящейся к наступлению в направлении Макаровки на запорожском направлении огнем артиллерии поражен опорный пункт противника севернее Белогорья, нанесено огневое поражение живой силе националистов в районе Пятихатки и Степовое, а также уничтожен склад боеприпасов в районе Новоданиловки".

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