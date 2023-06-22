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ВСУ обстреляли мост, соединяющий Херсонскую область и Крым

09:52
  • четверг
  • 22 июня 2023

Повреждено дорожное покрытие

В ночь на четверг украинские националисты нанесли ракетный удар по Чонгарскому мосту, соединяющему Херсонскую область и Крым, передает "ТВ Центр".

По предварительным данным, использовались британские снаряды Storm Shadow. Об этом сообщил исполняющий обязанности губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.

В результате обстрела повреждено дорожное покрытие. Пострадавших нет, на месте работают спецслужбы.

В скором времени мост будет восстановлен, а пока сообщение организовано по резервному маршруту.

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Взрыв моста между Херсонской областью и Крымом
Взрыв моста между Херсонской областью и Крымом
Взрыв моста между Херсонской областью и Крымом
Взрыв моста между Херсонской областью и Крымом
Взрыв моста между Херсонской областью и Крымом
Взрыв моста между Херсонской областью и Крымом
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