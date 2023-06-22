США решили подружиться с Индией против России и Китая

Нарендра Моди прибыл с первым государственным визитом в Штаты

Аппетиты растут не по дням, а по часам. Пока в Лондоне обсуждали, как бы еще выкроить пару-тройку миллиардов в кредит режиму Зеленского, Киев замахнулся на триллион.

"Когда мы говорим с вами об арестованном имуществе России, все это дает максимальную сумму, скажем, 500 миллиардов долларов. Сумма, которой не хватает, должна лечь на плечи россиян. Это контрибуции, репарации, которые длительный период времени Россия обязана будет платить Украине", - заявил Олег Устенко, советник президента Украины по экономике.

Жадность явно ослепляет. ЕС неоднократно заявлял - законных способов конфисковать украденные у Москвы миллиарды в пользу Киева нет. Ранее Всемирный банк подсчитал: на восстановление Украины потребуется около 450 миллиардов долларов. Но в Киеве повысили ставки. В счет внесли и предполагаемый ущерб от дальнейших боевых действий.

Посол России в США Анатолий Антонов озвучил позицию Москвы: кто украинскую девушку танцует, тот пусть и платит: "США в полной мере несут ответственность за происходящее на Украине, так что и восстанавливать страну должны именно они. Только если за разрушенные с помощью американского оружия дома еще можно заплатить, то каким образом Вашингтон оценит жизни ни в чем не повинных людей? Как США собираются рассчитываться с украинцами, которых они гонят в безрассудные лобовые штурмы в ходе сегодняшнего так называемого контрнаступления?".

Но от коллективного Запада киевский режим пока получает только кредитные подачки. Всемирный банк пообещал Киеву еще 1 миллиард 750 миллионов долларов. Львиную долю этой суммы дает Вашингтон. У Штатов - тройной профит: Россия сконцентрирована на спецоперации, деиндустриализация Европы идет полным ходом, американский ВПК обеспечен заказами на годы вперед. Приближенные к администрации нынешнего президента США еще и подворовывают по мелочи: чисто случайно ошибаются, например, на несколько миллиардов долларов, потраченных якобы на Украину.

Семейство Байденов само задает высокую планку взяточничества и коррупции. И даже весьма странное психическое состояние главы этого клана тому не помеха. Но то, что 80-летний Джо вытворяет во внешней политике, ставит в тупик даже чиновников его собственной администрации и приближенные к Демпартии СМИ.

Телеканал NBC News сообщает: высокопоставленные представители администрации теперь в крайне неловком положении после того, как президент Байден назвал лидера Китая Си Цзиньпина диктатором буквально через несколько часов после визита госсекретаря Энтони Блинкена в Пекин. Они вынуждены выкручиваться и нести откровенный бред о том, что заявление президента - это неофициальная позиция Вашингтона.

А тот уже взялся обхаживать Индию. Нарендра Моди прибыл с первым государственным визитом в США. Ранее ему на 10 лет запрещали въезд в страну. Теперь принимают как самого дорогого гостя Америки. Эта дружба нужна Штатам исключительно в формате против России и Китая. После выходки Байдена с Си Цзиньпином его подчиненные опасаются: как бы не проболтался об истинных причинах этого показного радушия.

Лилия Акиньшина, "ТВ Центр"

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