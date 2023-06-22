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Огнем в российских регионах охвачено более 38 тысяч гектаров леса

11:48
  • четверг
  • 22 июня 2023

Самая сложная обстановка - в Томской области

Больше 38 тысяч гектаров леса охвачено огнём в российских регионах. Почти половина природных очагов - в Томской области, там самая сложная обстановка, сообщает "ТВ Центр".

Тушению препятствует сильный ветер и жара. В труднодоступные районы перебрасывают парашютистов-десантников. Чтобы остановить распространение огня, специалисты прокладывают минерализованные полосы. 

В Алтайском крае, в Лебяжинском лесничестве, по последним данным, горит более 7 тысяч гектаров. В тушении задействовали самолет-амфибию. Угрозы населённым пунктам нет, но из-за сильного задымления пришлось эвакуировать пациентов местной больницы.

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