Огнем в российских регионах охвачено более 38 тысяч гектаров леса

Самая сложная обстановка - в Томской области

Больше 38 тысяч гектаров леса охвачено огнём в российских регионах. Почти половина природных очагов - в Томской области, там самая сложная обстановка, сообщает "ТВ Центр".

Тушению препятствует сильный ветер и жара. В труднодоступные районы перебрасывают парашютистов-десантников. Чтобы остановить распространение огня, специалисты прокладывают минерализованные полосы.

В Алтайском крае, в Лебяжинском лесничестве, по последним данным, горит более 7 тысяч гектаров. В тушении задействовали самолет-амфибию. Угрозы населённым пунктам нет, но из-за сильного задымления пришлось эвакуировать пациентов местной больницы.

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