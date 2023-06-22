У пропавших в Атлантике туристов осталось кислорода на два часа

Но спасатели не теряют надежды

Американские, канадские, французские спасатели круглосуточно ищут пропавший батискаф "Титан". В небе самолеты, на поверхности - военные корабли и специальные суда, под водой - роботы-разведчики. Площадь поисков - почти 15 тысяч квадратных километров.

"Там множество фрагментов кормы, носа и всевозможных обломков "Титаника". Искать среди них батискаф – все равно, что иголку в стоге сена. Но там абсолютно тихо. И специалисты пытаются обнаружить какой-то звук - он будет отражаться от гидроакустических буев. И тогда потребуется телеуправляемый подводный аппарат, чтобы помочь подлодке освободиться и подняться на поверхность", - объяснил Джеффри Карсон, морской геолог.

Главная надежда - на французский аппарат "Виктор". Он способен работать на глубине до шести километров. И оборудован всем необходимым, чтобы освободить батискаф, если он застрял на глубине, и присоединить буксировочный трос. Американские моряки готовы применить для подъема капсулы высокотехнологичный глубоководный комплекс FADOSS. Но это при условии, если "Титан" найдут. Пока же природа обнадеживающих шумов, которые зафиксировали накануне, так и остается неясной. А на море туман, ветер и трехметровые волны.

По расчетам, запаса кислорода на борту хватит до 14:08 по Москве. Но время работает против людей. Счет скоро пойдет на минуты.

"Скорость оборудованных необходимой аппаратурой исследовательских судов - не более 14 миль в час. То есть судно из Бостона шло бы к месту крушения три дня. И сам подводный аппарат будет погружаться несколько часов, прежде чем доберется до дна. Еще много часов уйдет на сами поиски при условии, что объект этих поисков удачно расположен. И там тоже много чего происходит. Это очень долгий, медленный и сложный процесс", - заявила Кэти Крофф Белл, президент Лиги океанологических открытий.

На берегу психологическую помощь оказывают родственникам тех, кто заперт в батискафе на более чем трехкилометровой глубине. Но большинство экспертов единодушны: вероятнее всего, случилось непоправимое. "Титан" не был оборудован необходимыми системами безопасности. Собран он из материалов, которые просто покупали в интернет-магазинах. Специалисты-океанологи и ранее критиковали неудачную несферическую конструкцию корпуса, иллюминатор, не рассчитанный на такие глубины. А пилота компании, доложившего руководству о ненадежности подлодки, попросту уволили.

Наконец, клиенты, которые погружались на этом же батискафе ранее, поведали: связь с судном сопровождения пропадала регулярно и это не считалось чрезвычайной ситуацией. А в соглашении, которое туристы подписывали перед погружением, трижды упоминалась слово "смерть". Только вот на этот раз на борту "Титана" оказался сам основатель и глава компании. Мистическая подробность: его супруга оказалась потомком Исидора и Иды Шраусов – богатейших пассажиров, погибших на "Титанике".

Кирилл Парменов, "ТВ Центр"

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