Россияне пожаловались на ухудшение здоровья из-за работы

Чаще всего жалуются на сидячую работу

Больше половины россиян (65%) считают, что работа негативно влияет на их здоровье. Больше других на вред физическому здоровью жалуются юристы и строители, а ментальному – работники образования.

25% опрошенных заявили, что страдает только их физическое здоровье, а 11% жалуются только на проблемы с ментальным здоровьем. Почти треть россиян (29%) уверены, что работа негативно отражается на их как физическом, так и ментальном состоянии. В этой категории больше всего сотрудников из сфер бухгалтерии и финансов, транспорта и промышленности.

Чаще всего россияне жалуются на стресс, боли в спине и ногах, постоянную усталость и ухудшение зрения. Основными факторами, влияющими на здоровье, опрошенные назвали сидячую работу (60%), большое количество задач и горящие дедлайны (40%), ранние подъемы (38%), токсичных коллег, руководителя или клиентов (27%), плохой режим питания в течение рабочего дня (24%).

Опрос провели страховая компания "Росгосстрах" и исследовательский центр "Зарплата.ру". В нем приняли участие 2180 россиян.

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