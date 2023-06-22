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В Мелитополе задержали диверсантов, готовивших подрыв железной дороги

10:26
  • четверг
  • 22 июня 2023

Он действовали по указанию СБУ

Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) задержали в Мелитополе украинских диверсантов, которые совершили покушения на должностных лиц и готовили подрыв железной дороги.

В результате покушений на руководителей госструктур несколько человек получили ранения, один скончался, сообщили в ЦОС ФСБ.

Кроме того, диверсанты намеревались устроить взрыв на железнодорожных путях в момент следования по нему состава, перевозящего военную технику и грузы для Вооруженных сил (ВС) России.

Все преступления готовились ь с применением самодельных взрывных устройств, которое было получено от представителей служб безопасности Украины.

Диверсантов задержали в момент изъятия из схрона СВУ перед его закладкой на железнодорожных путях. Возбуждены уголовные дела по статьям "Террористический акт" и "Содействие террористической деятельности". Преступники арестованы.

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