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Путин призвал препятствовать разработке токсинного оружия

11:09
  • четверг
  • 22 июня 2023

Многие обеспечивают свою биологическую безопасность за счет других

Россия выступает за механизмы, препятствующие разработке биологического и токсинного оружия.

Об этом в четверг, 22 июня, заявил президент Владимир Путин. Российский лидер выступил за укрепление Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия, принципы которого, по словам Путина, "систематически нарушаются".

"Полезные инициативы <...> нередко встречают противодействие со стороны ряда государств, стремящихся использовать существующиепроблемы для обеспечения собственной биологической безопасности за счет других", - заметил Путин в приветствии участникам конференции "Глобальные угрозы биологической безопасности".

Для достижения общих целей мировое сообщество должно уважать суверенитет всех стран и равноправной основе, говорится в сообщении Кремля.

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