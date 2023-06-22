Пашинян поблагодарил Россию за расширение "Верхнего Ларса"

Количество полос увеличилось с 25 до 39

Президент Армении Никол Пашинян поблагодарил Владимира Путина и Михаила Мишустина за расширение количества полос на КПП "Верхний Ларс" на российско-грузинской границе.

"Этот вопрос всегда был в повестке моих дискуссий с президентом и главой правительства Российской Федерации. Хотел бы поблагодарить президента Путина и председателя правительства Мишустина за их последовательную работу в этом вопросе", - заявил Пашинян на заседании правительства Армении. Его слова приводит ТАСС.

Реконструкция погранпункта "Верхний Ларс" завершилась 15 июня. Количество полос движения увеличилось с 25 до 39. Пропускная способность благодаря расширению увеличилась в среднем с тысячи грузовых машин до 1200.

"Верхний Ларс" – единственный действующий сейчас погранпереход, связывающий Россию с Грузией, Арменией и другими закавказскими странами.

Накануне замначальника таможенного поста Георгий Цегоев рассказал агентству РИА Новости, что грузовые автомобили из Армении проходят оформление на таможенном пункте на КПП "Верхний Ларс" в приоритетном порядке.

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