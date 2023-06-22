Собянин: Москва выделит грант на проекты научных исследований для потребностей мегаполиса

Участвовать в конкурсе могут столичные научные коллективы до четырех человек

Москва выделит грант Российскому научному фонду на поддержку исследований ученых столицы. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

"Средства пойдут на финансирование проектов победителей ежегодного конкурса "Проведение фундаментальных научных исследований и поисковых научных исследований малыми отдельными группами", - написал мэр в своем Telegram-канале.

По словам мэра, участвовать в конкурсе могут столичные научные коллективы до четырех человек. Как минимум половине ученых в группе должно быть меньше 39 лет. Они должны представить работы по приоритетным для потребностей города направлениям: передовые цифровые, интеллектуальные производственные технологии; экологически чистая и ресурсосберегающая энергетика; высокотехнологичное здравоохранение и другие.

Результаты исследований необходимо опубликовать в российских и зарубежных научных изданиях. Подробности можно узнать на сайте фонда rscf.ru.

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