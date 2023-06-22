ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Собянин: Москва выделит грант на проекты научных исследований для потребностей мегаполиса

11:38
  • четверг
  • 22 июня 2023

Участвовать в конкурсе могут столичные научные коллективы до четырех человек

Москва выделит грант Российскому научному фонду на поддержку исследований ученых столицы. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

"Средства пойдут на финансирование проектов победителей ежегодного конкурса "Проведение фундаментальных научных исследований и поисковых научных исследований малыми отдельными группами", - написал мэр в своем Telegram-канале.

По словам мэра, участвовать в конкурсе могут столичные научные коллективы до четырех человек. Как минимум половине ученых в группе должно быть меньше 39 лет. Они должны представить работы по приоритетным для потребностей города направлениям: передовые цифровые, интеллектуальные производственные технологии; экологически чистая и ресурсосберегающая энергетика; высокотехнологичное здравоохранение и другие.

Результаты исследований необходимо опубликовать в российских и зарубежных научных изданиях. Подробности можно узнать на сайте фонда rscf.ru.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Новости по теме
Научно-техническая лаборатория
Научно-техническая лаборатория
Научно-техническая лаборатория
Научно-техническая лаборатория
Научно-техническая лаборатория
Научно-техническая лаборатория
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.