Бочкарев: Более 16 км дорог построено на двух участках южного направления МСД

Кроме того, было проложено более трех километров новых сетей

В рамках строительства участков Московского скоростного диаметра от улицы Шоссейной до улицы Полбина и от улицы Полбина до Курьяновского бульвара проложили в общей сложности порядка 16 километров дорог, включая улично-дорожную сеть и несколько крупных искусственных сооружений. Об этом рассказал заммэра столицы Андрей Бочкарёв.

"В рамках работ на двух новых участках Московского скоростного диаметра построено свыше шести километров дороги основного хода и более восьми километров прилегающей улично-дорожной сети, а также возведено четыре эстакады: съезд с магистрали "ТТК – Люблинская улица" на МСД в сторону МКАД, съезд с МСД на магистраль "ТТК – Люблинская улица", над Батюнинской и над Батайской улицами", – уточнил Андрей Бочкарёв.

По его словам, в связи с близким расположением к этим участкам действующей застройки и коммуникационных сетей контролю за работами уделяли особое внимание.

Генеральный директор АО "Мосинжпроект" Юрий Кравцов отметил, что от улицы Шоссейной до Курьяновского бульвара было переустроено более 146 километров кабельных линий. Кроме того, было проложено более трех километров новых сетей. Также выполнялись работы по устройству дождевой канализации, тепловых сетей и водоснабжения. Он добавил, что благоустройство прилегающей территории обоих участков МСД ведется поэтапно. Завершается озеленение, всего будет высажено более тысячи деревьев и восьми тысяч кустарников. Проектом благоустройства также предусмотрены тротуары, малые архитектурные формы, в том числе скамейки, вазоны, велопарковки и площадки для выгула собак.

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