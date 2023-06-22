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Будущие контрактники рассказали о готовности помочь находящимся в зоне СВО

12:05
  • четверг
  • 22 июня 2023

То, что происходит в Донецке, не может оставить равнодушным

Будущие контрактники рассказали, что сподвигло их отправиться в зону проведения специальной военной операции.

Это чувство долга и верности Родине, а также увиденное своими глазами на новых территориях. 

"Я просто был в Донецке и видел это все своими глазами. В командировке был. Приехал оттуда, пошел сюда", - рассказал один из мужчин.

Других мотивирует поддержка семьи.  "Молодые должны рожать детей, а мы, естественно, за них воевать. Это самое главное, что семья поддерживает", - рассказал будущий контрактик.

Столичный пункт отбора на военную службу по контракту расположен по адресу: улица Яблочкова, дом 5, строение 1. Всю необходимую информацию можно получить по телефону 117, на портале mos.ru или через чат-бот @MskContract_bot в мессенджере Telegram.

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