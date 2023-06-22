Шойгу: в ВС России набрано 52 тысячи добровольцев

В сутки на службу поступают более 1,3 тысячи человек

В российские войска набрано 114 тысячи человек по прямому контракту и 52 тысячи добровольцев.

Об этом сообщил министр обороны России Сергей Шойгу на совещании президента Владимира Путина с членами Совбеза. За сутки на службу поступают в среднем 1336 человек.

"Фактически мы получаем каждые сутки полк", - заявил Шойгу.

Ранее Шойгу заявил о том, что к концу июня в ВС России сформируют резервную армию, а в ближайшее время - армейский корпус.

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