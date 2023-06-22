ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Шойгу: в ВС России набрано 52 тысячи добровольцев

12:41
  • четверг
  • 22 июня 2023

В сутки на службу поступают более 1,3 тысячи человек

В российские войска набрано 114 тысячи человек по прямому контракту и 52 тысячи добровольцев.

Об этом сообщил министр обороны России Сергей Шойгу на совещании президента Владимира Путина с членами Совбеза. За сутки на службу поступают в среднем 1336 человек. 

"Фактически мы получаем каждые сутки полк", - заявил Шойгу.

Ранее Шойгу заявил о том, что к концу июня в ВС России сформируют резервную армию, а в ближайшее время - армейский корпус.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Военнослужащие ВС России
Военнослужащие ВС России
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.