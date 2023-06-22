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Шойгу заявил, что ВСУ понесли существенные потери и снизили активность

12:24
  • четверг
  • 22 июня 2023

ВС России уничтожили 18 из 109 поставленных Киеву БМП Bradley

Министр обороны России Сергей Шойгу сообщил в четверг во время оперативного совещания постоянных членов Совбеза, что ВСУ в ходе контрнаступления понесли существенные потери и снизили активность, в настоящее время противник занимается перегруппировкой.

Шойгу заявил, что ВСУ понесли существенные потери и снизили активность
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Как уточнил глава Минобороны, украинские военные готовятся к дальнейшим наступательным действиям. Вооруженные силы России же готовятся к этим шагам противника.

По словам Шойгу, существенного влияния на боевые действия количество поставленного ВСУ в 2023 году вооружения не окажет.

Министр добавил, что ВС России уничтожили 18 из 109 поставленных Киеву БМП Bradley, а также - 246 танков ВСУ, в том числе западного производства.

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