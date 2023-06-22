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В России к концу июня сформируют резервную армию

12:31
  • четверг
  • 22 июня 2023

ВС получат более 3,7 тысячи единиц техники

К концу июня в Вооруженных силах (ВС) России сформируют резервную армию.

Об этом в четверг, 22 июня, заявил глава Минобороны России Сергей Шойгу. Кроме того, в ближайшее время будет сформирован армейский корпус.

"Они получат более 3700 единиц техники", - сообщил министр на совещании президента Владимира Путина с членами Совбеза.

Ранее Шойгу заявил, что в сутки на службу по контракту в Вооруженные силы поступают более 1,3 тысячи человек.

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