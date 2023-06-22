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Зеленский запретил ввоз на Украину книг из России и Белоруссии

13:06
  • четверг
  • 22 июня 2023

Ранее он поддержал наложение вето на закон

На Украине запретили ввоз в страну и распространение книг из России и Белоруссии. Соответствующий закон подписал Владимир Зеленский.

"Считаю закон правильным", - написал Зеленский в своем телеграм-канале.

Он также сообщил, что текст закона был направлен в Евросоюз для дополнительной оценки того, нарушает ли он права меньшинств.

При этом накануне Зеленский поддержал наложение вето на закон о запрете импорта издательской продукции из России и Белоруссии. Он отметил, что редакция закона нарушает конституцию Украины и не соответствует позиции ЕС и НАТО.

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