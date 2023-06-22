Песков заявил о разладе на Западе из-за неудач ВСУ

Украину хотят заставить сражаться до последнего солдата

В Кремле заявили о возможном разладе в коллективном Западе и давлении на Киев из-за провала контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Запад максимально давит на Украину, чтобы она продолжала воевать до последнего солдата, сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

"Что касается, скажем так, возможного разлада в коллективном Западе и продолжающегося экстраординарного давления на Киев с тем, чтобы они продолжали воевать до последнего солдата, это очевидно", - заявили в Кремле.

При этом Песков отказался комментировать неудачи ВСУ, переадресовав этот вопрос соответствующим службам.

"О неудачах все-таки должны говорить профессионалы", - сказал представитель Кремля, отвечая на вопрос о том, приближают ли неудачи Киева начало переговорного процесса (цитата по "РИА Новости").

Ранее глава Минобороны России Сергей Шойгу на совещании с Путиным заявил, что ВСУ в ходе контрнаступления понесли существенные потери и снизили активность. В настоящее время противник занимается перегруппировкой.

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