ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Россиянам вновь стали доступны горящие туры в Турцию

15:03
  • четверг
  • 22 июня 2023

Ситуация с авиаперевозками улучшилась

Российские туроператоры вернули горящие путевки в Турцию.

Стоимость путевки может быть ниже на 30%, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Появление горящих путевок стало возможно благодаря расширению полетных программ на турецких направлениях.

"В прошлом году рынок испытывал острый дефицит авиаперевозки, в этом году ситуация значительно улучшилась", - сообщили туроператоры (цитата по "Интерфаксу"). 

Популярные отели лучше все равно бронировать заранее, так как они могут оказаться "в стопе" буквально за пару недель до даты вылета.

Ранее эксперты рассказали, что цены на отдых в Турции стабилизировались, но конечная стоимость для россиян остается все равно выше прошлогодней из-за курса рубля.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Турция
Турция
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.