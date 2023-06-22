Россиянам вновь стали доступны горящие туры в Турцию

Ситуация с авиаперевозками улучшилась

Российские туроператоры вернули горящие путевки в Турцию.

Стоимость путевки может быть ниже на 30%, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Появление горящих путевок стало возможно благодаря расширению полетных программ на турецких направлениях.

"В прошлом году рынок испытывал острый дефицит авиаперевозки, в этом году ситуация значительно улучшилась", - сообщили туроператоры (цитата по "Интерфаксу").

Популярные отели лучше все равно бронировать заранее, так как они могут оказаться "в стопе" буквально за пару недель до даты вылета.

Ранее эксперты рассказали, что цены на отдых в Турции стабилизировались, но конечная стоимость для россиян остается все равно выше прошлогодней из-за курса рубля.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"