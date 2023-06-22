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Собянин возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата

15:00
  • четверг
  • 22 июня 2023

Вместе с главой города память погибших в годы Великой Отечественной войны почтили представители общественных и ветеранских организаций

В России - День памяти и скорби. Сегодня в Москве - множество мероприятий, посвященных 82-ой годовщине начала Великой Отечественной войны, передает "ТВ Центр".

Накануне вечером на Крымской набережной зажгли 1418 свечей. Каждая символизирует один из дней войны. Это - акция "Линия памяти". Гореть свечи будут сегодня до восьми часов вечера. Поддерживать огонь Победы будут волонтёры.

Около 4 тысяч человек приняли участие во всероссийской акции "Свеча памяти" на Поклонной горе. На фасад Музея Победы спроецировали видео-инсталляцию, представляющую собой 1418 свечей и слово "Помни". Собравшиеся почтили память погибших минутой молчания.

Кроме того, у стен Музея Победы, волонтеры зажгли сложенную из 10 тысяч свечей картину, изображающую защитника столицы - в память о битве за Москву. А в четыре часа утра москвичи собрались в Александровском саду, чтобы возложить цветы к Могиле Неизвестного Солдата, почтив память павших защитников Родины. 

Днем цветы к Могиле Неизвестного Солдата возложил мэр Москвы Сергей Собянин. Вместе с главой города память погибших в годы Великой Отечественной войны почтили представители общественных и ветеранских организаций столицы, а также волонтёры. Была объявлена минута молчания. В завершении церемонии прозвучал гимн России.

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