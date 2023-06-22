Электропоезд "Иволга 3.0" вышел на будущий МЦД-4

Пока без пассажиров, зато - в общем графике

Этого поезда нет в расписании, и его пока не ждут пассажиры - сегодня от Киевского вокзала стартовала экспериментальная поездка. Впервые "Иволга" версии 3.0 прошла до станции "Апрелевка", это маршрут будущего четвертого диаметра.

"Мы сейчас едем в действующем графике, со всеми остановочными пунктами. Имитируются и нормальные режимы, и аварийные режимы, экстренное торможение", - рассказал Игорь Карпов, заместитель начальника московской дирекции по энергоснабжению и строительству Московской железной дороги.

Новейшие составы в тестовом режиме ходят по маршрутам обоих пока неоткрытых диаметров - третьего и четвертого. Такие обкатки нужны специалистам для анализа параметров автоматики и телемеханики, для оценки энергоснабжения и готовности инфраструктуры.

"Иволга 3.0" - инновационный российский электропоезд, новый по дизайну и технической начинке. Его можно узнать по ярким солнечным сиденьям с птицей и по множеству дополнений, которые смогут оценить в пути пассажиры.

В новой "Иволге" будет удобнее путешествовать с гаджетами - стало больше разъемов USB, впервые появились отверстия Type-C. А под каждым окном - столик с беспроводной зарядкой, на который достаточно положить устройство, и тут же начинается подача энергии.

Инженеры и конструкторы во всем руководствовались мнением пассажиров. Здесь более удобные изгибы поручней, кресла с подлокотниками, подголовники, которые не дадут уснувшему человеку упасть на соседа, и новые доработки для тех, кто в общественном транспорте ездит со своим транспортом.

"Сейчас мы находимся в зоне для крепления велосипедов. Сами крепления повернуты под углом, так удобнее парковать велосипеды, и можно парковать велосипеды с большим диаметром колеса. Здесь же появились системы подзарядки для электросамокатов", - отметил Сергей Мелещенко, пресс-секретарь ЦППК.

"Иволги" третьей модификации не только более технологичные, но и скоростные. Эти составы могут разгоняться до 160 километров в час. А самое главное - все комплектующие почти полностью российские.

После того, как смонтирован каркас вагона, внутри крепятся сотни метров проводов, устанавливаются все важные системы. Позже появляются кресла и поручни, идет более тонкая настройка всех приборов и устройств.

"Когда мы понимаем, что наш поезд работает и собран на базе отечественной комплектации, это решает целый ряд проблем, причем на протяжении всего жизненного цикла поезда. В любой непредсказуемой ситуации мы не будем находиться в положении, когда нам нечем заменить какую-то деталь либо ее модернизировать", - указала Валерия Шарафутдинова, заместитель генерального директора по операционной деятельности "ТМХ-Пассажирский транспорт".

Комфорт новейших электричек уже смогли оценить и первые пассажиры - несколько составов временно курсируют на втором диаметре.

Уже совсем скоро в этом семействе флагманских электропоездов ожидается прибавление - в заводе в Твери приступили к созданию четвертого поколения этих самых комфортных электричек.

Наталья Тарасова, "ТВ Центр"

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