Отличникам МГУ вручили красные дипломы

Ведущий вуз страны показывает высокий уровень образования

Будущим ученым, а пока - отличникам МГУ, сегодня вручают красные дипломы. Ведущий вуз страны в очередной раз показал высокий уровень образования.

Выпускников, блестяще окончивших Московский государственный университет, в этом году оказалось так много, что церемонию пришлось растянуть на несколько дней.

Обращаясь к выпускникам, ректор МГУ Виктор Садовничий выразил надежду на то, что университетские знания станут фундаментальной базой, которая пригодится и в будущем.

"Всего МГУ выпускает в этом году 11 тысяч студентов - бакалавров, специалистов, магистров. 3,5 тысячи, около этого, получают дипломы с отличием. Это значит, что они получили хороший старт в своей жизни", - сказал он.

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