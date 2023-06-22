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На платформе МЭШ появился сервис рекомендаций по выбору вуза

15:35
  • четверг
  • 22 июня 2023

Система на основе результатов ЕГЭ подбирает подходящие учебные заведения

Для тех, кто выбирает вуз, на платформе "Московской электронной школы" запустили специальный сервис. Рекомендации - персональные для каждого ребенка, передает "ТВ Центр".

Система на основе результатов ЕГЭ подбирает все подходящие вузы. И дает подробную информацию о них. Она сразу показывает, хватает ли выпускнику баллов для поступления. Причем речь идет не только о направлениях, но и специализациях по запросу.

Можно установить нужные фильтры. Например, на бюджетные или платные отделения. Если соответствие стопроцентное, появится надпись: "Ты проходишь!". В других случаях система сообщит, сколько баллов нужно добрать.

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