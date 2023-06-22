На платформе МЭШ появился сервис рекомендаций по выбору вуза

Система на основе результатов ЕГЭ подбирает подходящие учебные заведения

Для тех, кто выбирает вуз, на платформе "Московской электронной школы" запустили специальный сервис. Рекомендации - персональные для каждого ребенка, передает "ТВ Центр".

Система на основе результатов ЕГЭ подбирает все подходящие вузы. И дает подробную информацию о них. Она сразу показывает, хватает ли выпускнику баллов для поступления. Причем речь идет не только о направлениях, но и специализациях по запросу.

Можно установить нужные фильтры. Например, на бюджетные или платные отделения. Если соответствие стопроцентное, появится надпись: "Ты проходишь!". В других случаях система сообщит, сколько баллов нужно добрать.

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