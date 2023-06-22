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В Подмосковье вынесли приговор мужчине, заставлявшему детей рисковать жизнью

15:05
  • четверг
  • 22 июня 2023

Во время расследования были допрошены многочисленные свидетели

В Подмосковье вынесли приговор Никите Лебедеву - он склонял подростков гулять по крышам, свешиваться из окон и снимать себя на видео, сообщает "ТВ Центр".

Находил "жертв" Лебедев в соцсетях. Причем если несовершеннолетние отказывались, предлагал деньги. Своей жизнью рисковать не планировал. А получал удовольствие, наблюдая, как это делают другие. Только чудом обошлось без жертв.

Во время расследования были допрошены многочисленные свидетели. А также изучен значительный объем переписок.

Суд признал Лебедева виновным в совершении покушения на убийство двух девочек - 2006 и 2004 годов рождения. И приговорил его к 13 годам лишения свободы в колонии строгого режима.

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