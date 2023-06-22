В Новой Москве на волю выпустили барсука и семь лисиц

Дикие животные прошли курс лечения в Центре реабилитации

На волю не спешили... В Новой Москве сегодня в природу выпустили сразу 9 диких животных: енотовидную собаку, барсука и семь лисиц. Все они - постояльцы Центра реабилитации - прошли там курс лечения и доказали, что готовы к самостоятельной жизни. Вот только не все звери с этим были согласны.

Енотовидная собака, кажется, не очень спешит на волю. Чтобы отправить ее в родную среду обитания, переносной контейнер приходится изрядно потрясти.

Зверь растерялся, что объяснимо - последние месяцы он жил в комфортных условиях в Центре реабилитации диких животных столичного Департамента природопользования.

"В апреле месяце поймали в Новой Москве. Была совершенно в жутком состоянии. Мокрая, грязная, голодная. Ну вот шерсть она перелиняла, уже нормальная", - отметил Виталий Ратнер, директор Центра реабилитации диких животных Департамента природопользования.

Убегать енотовидная собака не спешит. Внимательно осматривается и ест траву. Непростая судьба и у этого барсука. Его нашли в подвале на юго-западе Москвы - не мог оттуда выбраться. После реабилитации ему тоже предлагают вернуться на волю. Но и этот хищник замер в коробке. Хотя, говорят, всю дорогу до леса рвался наружу. Журналистов предупреждают - стоять нужно дальше. Это животное достаточно агрессивное и опасное. Неизвестно, куда прыгнет из клетки.

Барсук все же долго думать не стал - и с крылся из виду в считанные секунды. А эту красотку оставили на финал. Под прицелом фото и видеокамер лиса немного посидела в своем временном домике. Посмотрела с грустью на тех, к кому уже, наверное, начала привыкать. И решила остаться. Но зоологи вместе с руководителем Департамента природопользования настроены решительно.

И только после того, как ее начали по-настоящему вытряхивать из ящика, выскочила, махнула на прощанье хвостом и была такова.

"По лисам у нас от 30 до 40 обращений в неделю проходит. Они, в основном, выбирают территории детских садов, школ, больниц, парки. Там, где можно спрятаться. И, скажем так, не совсем бросаться в глаза человеку", - пояснил Антон Кульбачевский, руководитель Департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы.

Для департамента природопользования реабилитация диких животных, попавших в беду, дело привычное. Всех, кто к ним попал, пытаются как можно скорее привести в хорошую форму, привить от бешенства и выпустить на свободу. Так животные не успеют привыкнуть к человеку и смогут быстрее восстановить свои инстинкты.

Екатерина Гоголева, "ТВ Центр"

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