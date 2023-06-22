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Патрушев оценил потери ВСУ при попытке наступления

14:44
  • четверг
  • 22 июня 2023

Российские военнослужащие уничтожили десятки систем РСЗО

Секретарь Совета безопасности Николай Патрушев доложил Владимиру Путину в ходе совещания в четверг, что в ходе попытки наступления ВСУ потеряли больше 13 тысяч человек, передает "ТВ Центр".

Кроме того, российские военнослужащие уничтожили десятки систем РСЗО, больше 240 танков, в том числе западного производства, десять истребителей и свыше 250 беспилотников.

"Из этого можно сделать вывод, что технику, конечно, можно поставить и дополнительно, а вот мобилизационный резерв - он безграничным не является. И похоже, западные союзники Украины действительно решили воевать с Россией до последнего украинца", - отреагировал президент России.

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