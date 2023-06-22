ВКС России нанесли высокоточный удар по складу иностранного вооружения на Украине

На южнодонецком и запорожском направлениях ВСУ потеряли за сутки свыше 110 военнослужащих

Министерство обороны России сообщило в ходе брифинга в четверг, что ВКС нанесли групповой удар высокоточным оружием по складу доставленного на Украину иностранного вооружения и военной техники.

Также сообщается, что на южнодонецком и запорожском направлениях ВСУ потеряли за сутки свыше 110 военнослужащих, на донецком направлении - более 185 военнослужащих, на краснолиманском - более 135 военных.

Кроме того, стало известно, что российские войска отразили две атаки ВСУ в районе Времевского выступа, пять атак - в районе населенного пункта Кузьмино и Серебрянского Лесничества.

В районах Северска и Авдеевки в ДНР уничтожены два склада боеприпасов ВСУ, средства ПВО за сутки перехватили пять ракет Storm Shadow, два снаряда РСЗО HIMARS и 15 БПЛА.

На херсонском направлении уничтожены до 45 украинских военных и гаубица Д-30.

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