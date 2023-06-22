Левкин: Строительство детсада на 300 мест начинается в составе ЖК Holland park в СЗАО

Ожидаемый срок ввода - III квартал 2025 года

Строительство детского сада на 300 мест начинается в составе ЖК Holland park в Покровском-Стрешнево.

Об этом в четверг сообщил руководитель департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин. Детсад площадью 6,5 тысячи квадратных метров расположится по адресу: Волоколамское шоссе, земельный участок 71/13.

Для детей предусмотрены бассейн, медицинский блок, музыкальный и физкультурный залы, кабинет для развивающих занятий. Групповая ячейка включает в себя игровую, спальню, раздевалку и буфет.

На прилегающей территории возведут игровые площадки с теневыми навесами, физкультурно-спортивную площадку и хозяйственно-бытовые постройки.

Кроме того, в ЖК Holland park предусмотрен еще один детсад на 150 воспитанников, две школы по 850 мест каждая и подземный паркинг. В 2023 году также планируется приступить к строительству общеобразовательной школы на 850 мест.

Ожидаемый срок ввода детского сада и школы, входящих в первую очередь застройки - III квартал 2025 года, добавил Левкин.

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