В России на проект Ту-214 выделят свыше 40 млрд рублей

Михаил Мишустин провел совещание по развитию авиаотрасли

В России необходимо активно наращивать строительство самолетов Ту-214. Такое заявление сделал глава российского кабмина Михаил Мишустин на совещании по развитию авиаотрасли.

Во время поездки на Казанский авиационный завод имени С. П. Горбунова Мишустин заявил, что "ждем от вас 20 лайнеров ежегодно".

Премьер отметил, что для достижения этой цели из Фонда национального благосостояния выделят 41,8 млрд рублей на проект Ту-214, в том числе до 27,4 млрд рублей на оснащение производства, 22 млрд рублей — на склады, 10 млрд рублей — на постпродажную подготовку, сообщает ТАСС.

Ту-214 – это среднемагистральный узкофюзеляжный двухдвигательный пассажирский самолет, способный перевозить до 210 пассажиров. Он оснащен отечественными системами и отличается высоким аэродинамическим качеством, современной аэродинамической компоновкой и пилотажно-навигационным комплексом, а также высокими летно-техническими характеристиками.

Ранее глава Росавиации Александр Нерадько отмечал, что западные рестрикции не достигли своей цели и не смогли уничтожить российскую авиацию. Россия продолжает взаимодействовать с дружественными странами в авиационной сфере, а также сохраняет неофициальные контакты с партнерами их тех стран, которые поддержали санкции.

В ФРГ также отмечали, что антироссийские санкции практически не повлияли на гражданское авиационное сообщение в России. Авторы рестрикций делали ставку на то, что три четверти парка гражданской авиации России производится в Евросоюзе, США или Канаде, однако "Запад недооценил решимость России".

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