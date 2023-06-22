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Экипаж Ми-24 ВС Белоруссии пострадал при жесткой посадке

15:36
  • четверг
  • 22 июня 2023

ЧП произошло в Брестской области

Вертолет Ми-24 Вооруженных сил Белоруссии в четверг, 22 июня, совершил жесткую посадку. При этом члены экипажа получили травмы. Об этом рассказали в белорусском Министерстве обороны.

В ведомстве уточнили, что инцидент произошел в Барановичском районе Брестской области.

Ущерба на земле в результате происшествия нет, степень тяжести состояния членов экипажа вертолета не уточняется.

Специальная комиссия выяснит причину жесткой посадки Ми-24, сообщает БелТА. Другие подробности ЧП с вертолетом белорусские власти пока не раскрывают.

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Ми-24 ВС Белоруссии
Ми-24 ВС Белоруссии
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