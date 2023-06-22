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НОВОСТИ

Приуроченные к годовщине начала ВОВ памятные акции прошли по всей России

18:04
  • четверг
  • 22 июня 2023

Почтил память павших в ходе Великой Отечественной и президент

В России сегодня - День памяти и скорби. 82 года назад началась Великая Отечественная война, которая затронула каждую семью в нашей стране. Мы вспоминаем тех, кто защищал Родину и приближал Великую Победу - на фронте и в тылу. Во всех городах и селах от востока до запада необъятной России сегодня проходят мемориальные мероприятия. Многие из них начались в 4 часа утра по московскому времени - именно тогда фашистская Германия вероломно напала на Советский Союз.

82 года спустя после исторического радиосообщения голос Юрия Левитана звучит пронзительно. Документальную запись включили в Александровском саду. Несмотря на ранний рассветный час, сюда пришли десятки людей – к Могиле Неизвестного Солдата они несли гвоздики и зажигали свечи.

На Поклонной горе в ночь с 21 на 22 июня на фасаде Центрального музея Великой Отечественной появилась видеоинсталляция – 1418 свечей – по числу дней войны. "Москва помнит" - надпись, выложенная возле Вечного огня – напоминание о бессонных ночах, проведенных в убежищах, бомбардировках столицы немецкой авиацией и героической обороне города. В акции "Свеча памяти" приняли участие около четырех тысяч москвичей.

Почтил память павших в ходе Великой Отечественной и Владимир Путин. За четыре неполных года войны погибли не менее 27 миллионов жителей Советского Союза. Президент возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлевской стены и преклонил колено. Траурный марш в исполнении военного ансамбля стих во время минуты молчания.

Владимир Путин направился из Александровского сада на Поклонную гору. Вместе с директором Музея Победы Александром Школьником российский лидер зажег свечи у монумента "Скорбящая мать" - это собирательный образ всех женщин, потерявших на войне детей, мужей, братьев и отцов. Президенту представили новый выставочный проект "Заветам верны". Здесь можно узнать тысячи историй героев – прошлого и наших дней – Великой Отечественной и спецоперации. Подвиги представлены попарно – уж слишком явная параллель. 

Владимир Путин осмотрел экспозицию "Битва за Москву. Первая Победа!". Она включает в себя трехмерные интерактивные панорамы и более 1700 экспонатов. Один из них – солдатская гармонь – заинтересовала российского лидера. На музейной площадке воссозданы декорации военного города. На старинных улицах и в зданиях живые персонажи – это смотрители залов, одетые в костюмы той эпохи.

В таком призывном пункте жители столицы записывались в народное ополчение. Оружие взяли в руки около 160 тысяч добровольцев, не подлежавших мобилизации. Почти половина из них погибла.

В Александровский сад приехал и мэр Москвы Сергей Собянин. Он также возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата. В церемонии участвовали ветераны, члены общественных волонтерских организаций столицы.

В Москве в Центральном академическом театре российской армии известные актеры Вячеслав Разбегаев, Елена Захарова, Владимир Глазунов представили масштабную музыкальную экспозицию – "Поэторию". Под музыку и кадры фронтовой хроники они читали стихи о войне.

Акции памяти проходят сегодня всей стране. Одними из первых свечи зажгли жители Владивостока, с утра пришедшие на Корабельную набережную – несмотря на дождливую погоду.

А в Петербурге участники патриотической акции выложили на Дворцовой площади композицию из свечей - в виде мемориала "Разорванное кольцо". Пространство между полуарками символизировало "Дорогу жизни". Под Луганском в Мемориальном комплексе партизанской славы юнармейцы зажгли окопные свечи образца времён Великой Отечественной. В Севастополе этой ночью зажглись 10 тысяч свечей – как отражение мемориала Героической обороны.

Памятные акции, приуроченные к годовщине начала Великой Отечественной, прошли в Белоруссии, Молдавии, Узбекистане и Киргизии. В этот день свечи памяти зажгли более миллиона человек по всему миру.

Егор Киселёв, Никита Васильев, Ольга Скрипникова, "ТВ Центр"

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Акция "Свеча памяти"
Владимир Путин посетил Музей Победы на Поклонной горе
Владимир Путин посетил Музей Победы на Поклонной горе
Владимир Путин посетил Музей Победы на Поклонной горе
Владимир Путин посетил Музей Победы на Поклонной горе
Владимир Путин посетил Музей Победы на Поклонной горе
Владимир Путин посетил Музей Победы на Поклонной горе
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