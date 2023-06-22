Приуроченные к годовщине начала ВОВ памятные акции прошли по всей России

Почтил память павших в ходе Великой Отечественной и президент

В России сегодня - День памяти и скорби. 82 года назад началась Великая Отечественная война, которая затронула каждую семью в нашей стране. Мы вспоминаем тех, кто защищал Родину и приближал Великую Победу - на фронте и в тылу. Во всех городах и селах от востока до запада необъятной России сегодня проходят мемориальные мероприятия. Многие из них начались в 4 часа утра по московскому времени - именно тогда фашистская Германия вероломно напала на Советский Союз.

82 года спустя после исторического радиосообщения голос Юрия Левитана звучит пронзительно. Документальную запись включили в Александровском саду. Несмотря на ранний рассветный час, сюда пришли десятки людей – к Могиле Неизвестного Солдата они несли гвоздики и зажигали свечи.

На Поклонной горе в ночь с 21 на 22 июня на фасаде Центрального музея Великой Отечественной появилась видеоинсталляция – 1418 свечей – по числу дней войны. "Москва помнит" - надпись, выложенная возле Вечного огня – напоминание о бессонных ночах, проведенных в убежищах, бомбардировках столицы немецкой авиацией и героической обороне города. В акции "Свеча памяти" приняли участие около четырех тысяч москвичей.

Почтил память павших в ходе Великой Отечественной и Владимир Путин. За четыре неполных года войны погибли не менее 27 миллионов жителей Советского Союза. Президент возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлевской стены и преклонил колено. Траурный марш в исполнении военного ансамбля стих во время минуты молчания.

Владимир Путин направился из Александровского сада на Поклонную гору. Вместе с директором Музея Победы Александром Школьником российский лидер зажег свечи у монумента "Скорбящая мать" - это собирательный образ всех женщин, потерявших на войне детей, мужей, братьев и отцов. Президенту представили новый выставочный проект "Заветам верны". Здесь можно узнать тысячи историй героев – прошлого и наших дней – Великой Отечественной и спецоперации. Подвиги представлены попарно – уж слишком явная параллель.

Владимир Путин осмотрел экспозицию "Битва за Москву. Первая Победа!". Она включает в себя трехмерные интерактивные панорамы и более 1700 экспонатов. Один из них – солдатская гармонь – заинтересовала российского лидера. На музейной площадке воссозданы декорации военного города. На старинных улицах и в зданиях живые персонажи – это смотрители залов, одетые в костюмы той эпохи.

В таком призывном пункте жители столицы записывались в народное ополчение. Оружие взяли в руки около 160 тысяч добровольцев, не подлежавших мобилизации. Почти половина из них погибла.

В Александровский сад приехал и мэр Москвы Сергей Собянин. Он также возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата. В церемонии участвовали ветераны, члены общественных волонтерских организаций столицы.

В Москве в Центральном академическом театре российской армии известные актеры Вячеслав Разбегаев, Елена Захарова, Владимир Глазунов представили масштабную музыкальную экспозицию – "Поэторию". Под музыку и кадры фронтовой хроники они читали стихи о войне.

Акции памяти проходят сегодня всей стране. Одними из первых свечи зажгли жители Владивостока, с утра пришедшие на Корабельную набережную – несмотря на дождливую погоду.

А в Петербурге участники патриотической акции выложили на Дворцовой площади композицию из свечей - в виде мемориала "Разорванное кольцо". Пространство между полуарками символизировало "Дорогу жизни". Под Луганском в Мемориальном комплексе партизанской славы юнармейцы зажгли окопные свечи образца времён Великой Отечественной. В Севастополе этой ночью зажглись 10 тысяч свечей – как отражение мемориала Героической обороны.

Памятные акции, приуроченные к годовщине начала Великой Отечественной, прошли в Белоруссии, Молдавии, Узбекистане и Киргизии. В этот день свечи памяти зажгли более миллиона человек по всему миру.

Егор Киселёв, Никита Васильев, Ольга Скрипникова, "ТВ Центр"

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