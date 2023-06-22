Путин: Запад решил воевать с Россией до последнего украинца

Ресурсы националистов еще не окончательно истощены, отметил российский лидер

Западные союзники Украины, похоже, намерены воевать с Россией до последнего украинца. Сегодня об этом заявил Владимир Путин в ходе оперативного совещания с постоянными членами Совета Безопасности России. Президент заслушал доклады министра обороны Сергея Шойгу и секретаря Совбеза Николая Патрушева о ходе спецоперации. Они представили последние данные о попытках наступления противника и его серьезных потерях. Верховный главнокомандующий подчеркнул - наступательный потенциал противника еще не исчерпан, и это необходимо иметь в виду при построении боевой работы.

Обстановка в зоне специальной военной операции. Последние данные и сводки с фронта. С этих вопросов президент начал заседание Совета Безопасности.

Министр докладывает. Интенсивность боев снизилась. Противник занят перегруппировкой сил. Точнее, пытается собрать из основательно потрепанных подразделений новые части. Потери ВСУ колоссальные. Только за последние две недели уничтожены более 13 тысяч националистов. А счет подбитой и сожженной бронетехники идет на сотни, говорит Николай Патрушев.

Это не считая уничтоженных ракетных систем, зенитных установок, самолетов, вертолетов и беспилотников. Сведения подтверждают самые разные источники. Разведка, агентура, перехваты радиопереговоров между командным составом ВСУ. Цифры внушительные. Но успокаиваться рано, дает понять Владимир Путин. И просит оценку ситуации министра обороны - в том числе на перспективу.

"Всего, если говорить о танках, то планируется в 2023 году поставить 250 танков, в том числе порядка 120 "Леопардов", 31 "Абрамс" и остатки, которые они собирают по всему миру, это 95 танков "Т-72". мы понимаем, что то количество, которое будет поставлено в 2023 году и уже было поставлено, оно существенным образом на ход боевых действий не повлияет", - сообщил Шойгу.

Шойгу добавляет - в стране идет активное формирование резервов. Как боевой техники, так и личного состава. На сегодня только военнослужащих, подписавших контракт с Министерством обороны, уже более 114 тысяч. Плюс 52 тысячи добровольцев.

Ресурсы националистов еще не окончательно истощены, напоминает российский лидер. И манипулировать украинцами Запад будет действительно до последнего.

"Технику можно поставить и дополнительно. А вот мобилизационный резерв, он безграничным не является. И, похоже, западные союзники Украины действительно решили воевать с Россией до последнего украинца. Вместе с тем, нужно исходить из того что наступательный потенциал противника не исчерпан. Ряд стратегических резервов пока не задействован. И прошу иметь это в виду при построении боевой работы. Исходить нужно из реалий", - отметил Путин.

Вот фронтовые реалии (см. видео). Окраина Новодонецкого. Отряд боевиков идет на прорыв. В "лобовую" не вышло. Пытаются обойти позиции мотострелков с фланга. Но попали в засаду. Разведчики подпустили радикалов метров на 60. Передовую группу расстреляли почти в упор. А на основные силы ВСУ, которые двигались следом, скорректировали авиацию.

Противник отползает в окопы. По всей линии его траншей - мощные разрывы. Бросая убитых и раненых, боевики спасаются бегством. Кто успел - попрятались в блиндажах, в лесополосе. Позже выяснится: всего десяток российских мотострелков не просто отбил атаку целого взвода польских наемников, но еще и сумел "запереть" их в опорном пункте.

Боевики огрызаются из минометов. Понимают, что самим из западни не выкарабкаться. Вызвали на помощь бронетехнику. Командиры отправили им на выручку танк. Но едва машина появилась в поле, ее тут же поймал в прицел экипаж российского Т-90.

Отбить Новодонецкое ВСУ пытались уже более 30 раз. Безуспешно. Понимая, что их бросили на убой, боевики сдаются целыми подразделениями. Накануне сложили оружие еще 20 человек.

Если на Южнодонецком направлении российские войска держат уверенную оборону, то на Краснолиманском, идет активное наступление. Десантники взяли под полный контроль поселок Синькова. Уничтожены несколько опорных пунктов на пути к Купянску. До города - одного из главных форпостов ВСУ на северном участке фронта - теперь нашим рукой подать.

Тимур Абдуллаев, "ТВ Центр"

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