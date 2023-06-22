Путин рассказал о перспективах сотрудничества с Катаром

Москва и Доха успешно взаимодействуют в разных областях

Россия и Катар намерены расширять двустороннее сотрудничество и взаимодействовать на международной арене. Об этом заявили сегодня в ходе встречи в Кремле Владимир Путин и премьер-министр арабского государства Мухаммед Аль Тани.

Москва и Доха успешно взаимодействуют в разных областях. В частности, предпринимают совместные усилия по стабилизации справедливых цен на энергоресурсы и обеспечению продовольственной безопасности. Представители бизнеса двух стран также прорабатывают целый ряд совместных экономических проектов.

"В настоящее время показатели двусторонней торговли относительно невелики в абсолютных величинах, но налицо солидный, ещё не раскрытый потенциал роста. Мы рассчитываем, что выработкой эффективных предложений по его реализации займётся межправкомиссия. Есть хорошее движение вперёд. Нас это очень радует", - сказал Путин.

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