МИД России счел учения НАТО Air Defender тревожным шагом

Маневры проходят в Германии с 12 по 23 июня

Российская сторона готова сделать все необходимое, чтобы гарантировать свою безопасность. Такой комментарий дал в четверг, 22 июня, заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков на фоне учений НАТО Air Defender 23.

Дипломат заявил, что "это тревожный шаг", хотя в России "никоим образом не шокированы этими мерами, не относимся к ним эмоционально".

Однако, подчеркнул Рябков, российские военные эксперты делают свою работу при любых обстоятельствах, что бы ни произошло, будь это провокационные полеты американской стратегической авиации вблизи Санкт-Петербурга, или учения, сообщает RT.

Ранее осведомленные источники рассказали, что Североатлантический альянс разрабатывает план одновременного участия в нескольких конфликтах, в том числе за пределами зоны своей ответственности. Предполагается, что в этот план включат требования к военным инвестициям союзников.

В частности, странам НАТО на саммите в Вильнюсе предложат перенаправить финансовые вливания в наиболее важные, с точки зрения коллективной обороны, сектора: в бронетанковые войска, в противовоздушную и противоракетную оборону.

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